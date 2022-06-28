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28.06.2022  14:45   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли район Харькова

Российские военные обстреляли Индустриальный район.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 28 июня около 12:30 оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Из-за обстрела возник пожар на одном из промышленных предприятий. Ранения получили 5 сотрудников.
 
Открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Материалы криминального дела будут направленны в СБУ Харьковской области.
 
Напомним, город в Харьковской области обстреляли оккупанты.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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