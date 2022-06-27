27.06.2022 11:15 Виталий Хиневич

В Украине начинается регистрация абитуриентов на магистратуру

Стартовала регистрация для абитуриентов на магистерский комплексный тест.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

27 июня 2022 г., начинается регистрация для участия в магистерском комплексном тесте (МКТ) и/или магистерском тесте учебной компетентности (МТНК), которая продлится до 18 июля включительно. Ее будут осуществлять приемные комиссии высшего образования.

Для регистрации поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого канала связи, определенного высшим образованием, сканированные копии (фотокопии):

заполненного заявления-анкеты с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа;

документы, удостоверяющий личность;

учетную карточку налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются получать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

справку, выданную по месту обучения, о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления (в случае если данные лица еще не вносили в ЕГЭБО);

документа о полученную степень высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) (для лиц, завершивших обучение в прошлых годах);

медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых (специальных) условий для составления МКТ/МТНК).

Заполняя заявление-анкету с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа, потенциальный магистр должен указать населенный пункт, в котором желает составить МКТ/МТНК.

Тестирование можно будет сдать в тех городах Украины, где ситуация с безопасностью позволяет создать экзаменационные центры для проведения магистерских испытаний, а также в некоторых городах за рубежом, где партнерские учреждения/организации готовы поддержать проведение испытаний.

С перечнем населенных пунктов, где будут создаваться временные экзаменационные центры для проведения МКТ/МТНК, можно ознакомиться по ссылке

В случае успешной регистрации участнику будет отправлена сканированная копия экзаменационного листа и регистрационной карты на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. В случае обнаружения в экзаменационном листке ошибок поступающий должен обратиться в приемную комиссию.

Для каждого участника, получившего экзаменационный лист, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу «Кабинет поступающего» , доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.