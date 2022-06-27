В Харькове школьник распространял наркотики

Следователи сообщили о подозрении харьковскому тинейджеру.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Учащийся 10 класса одной из харьковских школ распространял нарктики с помощью закладок. Несовершеннолетний нашел «работу» в сети интернет и распространял психотропные вещества в разных районах Харькова.
Следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Ранее мы писали о том, как 16-летний подросток за денежное вознаграждение раскладывал «закладки» с психотропным веществом в разных районах Харькова, фотографировал места их размещения и присылал фотографии своему работодателю
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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