27.06.2022 10:48 Рита Парфенова

В Харькове школьник распространял наркотики

Следователи сообщили о подозрении харьковскому тинейджеру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Учащийся 10 класса одной из харьковских школ распространял нарктики с помощью закладок. Несовершеннолетний нашел «работу» в сети интернет и распространял психотропные вещества в разных районах Харькова.

Следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Ранее мы писали о том, как 16-летний подросток за денежное вознаграждение раскладывал «закладки» с психотропным веществом в разных районах Харькова, фотографировал места их размещения и присылал фотографии своему работодателю