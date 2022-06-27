27.06.2022 10:16 Рита Парфенова

Россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

Дефолт произошел из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам, предает РЕДПОСТ со ссылкой на Bloomberg.

Несколько месяцев россия находила пути обхода санкций, введенных после вторжения кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье, 26 июня, истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта.

Как пишет Bloomberg, произошедшее – признак того, что страна «быстро превращается в экономического, финансового и политического изгоя». Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.

Как отмечается, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам РФ, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

Тем не менее дефолт для россиян означает:

обесценивание русской валюты;

высокий рост инфляции и повышение цен на товары и услуги;

значительное повышение кредитных ставок;

задержку бюджетных выплат пенсионерам, бюджетникам, получателям соцпомощь;

замораживание повышения пенсий, зарплат, соцвыплат;

перебои с снабжением товаров, дефицит товаров.