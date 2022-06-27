Россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.
Дефолт произошел из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам, предает РЕДПОСТ со ссылкой на Bloomberg.
Несколько месяцев россия находила пути обхода санкций, введенных после вторжения кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье, 26 июня, истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта.
Как пишет Bloomberg, произошедшее – признак того, что страна «быстро превращается в экономического, финансового и политического изгоя». Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.
Как отмечается, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам РФ, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.
Тем не менее дефолт для россиян означает:
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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