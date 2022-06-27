Враг сбросил авиабомбы в Харьковской области

Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького Изюмского района.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько.
В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка Донецкой области, бой продолжается.
Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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