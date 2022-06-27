27.06.2022 09:37 Рита Парфенова

Враг сбросил авиабомбы в Харьковской области

Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького Изюмского района.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько.

В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка Донецкой области, бой продолжается.

Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.



