Обстрелы Чугуевского района: погибли женщины

Вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 27 июня.
Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе Харьковской области. Горели хозяйственные постройки.
Одим из крупнейших за 26 июня стал пожар в жилом секторе села Коробочкино на Чугуевщине. На одном из частных подворий вспыхнули 2 хозяйственные постройки. Пламя охватило площадь около 200 кв. Для ликвидации пожара было задействовано пожарно-спасательное подразделение города Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В 20:46 в с. Калугино-Башкировка Чугуевского района, в результате вражеских обстрелов горело хозяйственное здание на площади 4 кв.м. В результате обстрела погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы.
Всего за сутки с 26 по 27 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 7 вражеских боеприпасов.
Напомним, в ночь на 27 июня в Харькове горели административное здание в Киевском районе и хояйственное на территории школы в Шевченковском районе города.
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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