27.06.2022 09:14 Рита Парфенова

Обстрелы Чугуевского района: погибли женщины

Вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 27 июня.

Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе Харьковской области. Горели хозяйственные постройки.



Одим из крупнейших за 26 июня стал пожар в жилом секторе села Коробочкино на Чугуевщине. На одном из частных подворий вспыхнули 2 хозяйственные постройки. Пламя охватило площадь около 200 кв. Для ликвидации пожара было задействовано пожарно-спасательное подразделение города Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



В 20:46 в с. Калугино-Башкировка Чугуевского района, в результате вражеских обстрелов горело хозяйственное здание на площади 4 кв.м. В результате обстрела погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы.



Всего за сутки с 26 по 27 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:

9 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 2 по другим причинам);

2 - на проведение аварийно-спасательных работ,

5 - для оказания помощи населению.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 7 вражеских боеприпасов.

Напомним, в ночь на 27 июня в Харькове горели административное здание в Киевском районе и хояйственное на территории школы в Шевченковском районе города.