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27.06.2022  09:07   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 27 июня: сводка ХОВА

Две женщины погибли под обстрелами оккупантов, пять мирных жителей ранены.


facebook.com/MNSKHARKIV
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 26 июня, передает РЕДПОСТ.
 
По его словам, погибшие и раненые зафиксированы в населенных пунктах Харьковской области.
 
В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Два человека получили ранения. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.

В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы трое мирных жителей.
 
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области.

Как ранее сообщал РЕДПОСТ, ночью российская ракета попала во двор школы в Шевченковском рйоне Харькова. В Киевском районе в результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
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