27.06.2022 09:07 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 27 июня: сводка ХОВА

Две женщины погибли под обстрелами оккупантов, пять мирных жителей ранены.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 26 июня, передает РЕДПОСТ

По его словам, погибшие и раненые зафиксированы в населенных пунктах Харьковской области.

В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Два человека получили ранения. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.



В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы трое мирных жителей.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области.

Как ранее сообщал РЕДПОСТ, ночью российская ракета попала во двор школы в Шевченковском рйоне Харькова. В Киевском районе в результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание.