Ситуация в Харькове на утро 27 июня: сводка ХОВА

Две женщины погибли под обстрелами оккупантов, пять мирных жителей ранены.
Как ранее сообщал РЕДПОСТ, ночью российская ракета попала во двор школы в Шевченковском рйоне Харькова. В Киевском районе в результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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