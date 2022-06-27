Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 27 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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