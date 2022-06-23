23.06.2022 19:49 Дмитрий Колоней

Харьковский подросток продавал наркотики и дрался с полицией

Следователи сообщили о подозрении харьковскому тинейджеру.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 16-летний подросток за денежное вознаграждение раскладывал «закладки» с психотропным веществом в разных районах Харькова, фотографировал места их размещения и присылал фотографии своему работодателю.

14 февраля 2022 года во время патрулирования сотрудники полиции поймал его на горячем. Во время задержания несовершеннолетний сопротивлялся правоохранителям. Он показал 20 местоположений «закладок», которые были изъяты и направлены на экспертизу. По выводам специалистов, в свертках содержалось особо опасное психотропное вещество PVP, обращение которого запрещено.

20 июня подростку сообщили о подозрении в распространении запрещенного препарата и насилие в отношении работника правоохранительного органов.

Тинейджеру светит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о направлении материалов уголовного дела в суд.