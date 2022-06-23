23.06.2022 19:12 Дмитрий Колоней

Бизнес Харькова начинает перезапускаться, - ИгорьТерехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона.



Фотография из открытых источников

Как сообщил РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона отметил,что бизнес-среда в городе Харькове начинает постепенно оживать даже в условиях постоянных вражеских обстрелов.

«Несмотря на эти ужасающие обстрелы, экономический механизм постепенно раскручивается: открывается мелкий бизнес, небольшие промышленные предприятия. Бизнес начинает перезапускаться, насколько это возможно в условиях войны», - отметил мэр.

По его словам, гуманитарная ситуация в Харькове остается стабильной. Так, город регулярно получает гуманитарную помощь от Офиса Президента Украины, а также многих украинских и зарубежных партнеров. Кроме того, у харьковчан есть возможность приобрести необходимые товары в магазинах.

«К сожалению, у многих харьковчан нет денег на покупки, поскольку из-за обстрелов предприятия все же боятся массово открываться. Для них мы организовали раздачу гуманитарной помощи - медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости. Кроме того, город без задержек выплачивает заработные платы всем нашим коммунальным работникам, чтобы они тоже могли купить все необходимое», - отметил Игорь Терехов.

Также он добавил, что все усилия городской власти и коммунальных служб сейчас направлены на подготовку Харькова к отопительному сезону. Так, по всему городу восстанавливают котельные, перекладывают трубопроводы, обследуют внутридомовые системы, закрывают контуры жилых домов, ремонтируют кровли, а также подготавливают подвалы, чтобы в случае обстрелов их можно было использовать в качестве укрытий.