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23.06.2022  19:12   Дмитрий Колоней

Бизнес Харькова начинает перезапускаться, - ИгорьТерехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона.


Фотография из открытых источников
Как сообщил РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона отметил,что бизнес-среда в городе Харькове начинает постепенно оживать даже в условиях постоянных вражеских обстрелов.
 
«Несмотря на эти ужасающие обстрелы, экономический механизм постепенно раскручивается: открывается мелкий бизнес, небольшие промышленные предприятия. Бизнес начинает перезапускаться, насколько это возможно в условиях войны», - отметил мэр. 
 
По его словам, гуманитарная ситуация в Харькове остается стабильной. Так, город регулярно получает гуманитарную помощь от Офиса Президента Украины, а также многих украинских и зарубежных партнеров. Кроме того, у харьковчан есть возможность приобрести необходимые товары в магазинах. 
 
«К сожалению, у многих харьковчан нет денег на покупки, поскольку из-за обстрелов предприятия все же боятся массово открываться. Для них мы организовали раздачу гуманитарной помощи - медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости. Кроме того, город без задержек выплачивает заработные платы всем нашим коммунальным работникам, чтобы они тоже могли купить все необходимое», - отметил Игорь Терехов. 
 
Также он добавил, что все усилия городской власти и коммунальных служб сейчас направлены на подготовку Харькова к отопительному сезону. Так, по всему городу восстанавливают котельные, перекладывают трубопроводы, обследуют внутридомовые системы, закрывают контуры жилых домов, ремонтируют кровли, а также подготавливают подвалы, чтобы в случае обстрелов их можно было использовать в качестве укрытий.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, бизнес, харьков
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