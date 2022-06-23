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23.06.2022  20:19   Дмитрий Колоней

В Харьков поступает гуманитарная помощь из Франции

Неправительственные неприбыльные организации Франции оказывают помощь Харькову.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент международного сотрудничества, гуманитарные грузы поступили от ряда организаций.
 
Первой ассоциацией Франции, которая начала и продолжает оказывать гуманитарную помощь городу Харькову в ответ на письменное обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова, стала Национальная федерация гражданской защиты - одна из крупнейших в стране. Грузы в Харьков доставляют в тесном взаимодействии с благотворительной организацией «Help Ukraine» и подразделениями «Новой почты». С марта по июнь в Харьков доставили 302 поддона, в том числе: 40 медицинских кроватей, 20 инвалидных кресел, средств реабилитации (ходунки, костыли и пр.), 50 поддонов с медицинскими принадлежностями (перевязочный материал, спасательные покрывала, средства индивидуальной защиты, шовные комплекты), 100 поддонов с продуктами питания, в том числе для грудных детей, средства индивидуальной гигиены (мыло, шампуни, средства для бритья и ротовой полости, гигиенические салфетки, средства гигиены для женщин и детей грудного возраста).
 
Сотрудничество с FNPC будет продолжено. Как сообщили в департаменте, в июне была достигнута договоренность о поставке в Харьков автомобиля скорой медицинской помощи.
 
Также Харьковский городской совет сотрудничает с Ассоциацией международной солидарности (ACTED) - второй по масштабам деятельности среди частных независимых организаций Франции. После обращения к руководству ACTED городского головы Игоря Терехова в Харьков поступили грузы с продуктами питания и средствами индивидуальной гигиены (15 поддонов), а также семь генераторов для мобильных ремонтных бригад КП «Харьковские теплове сети». Сотрудничество с ACTED будет продолжено в ближайшее время после завершения французской стороной необходимых тендерных процедур.
 
Также в ходе взаимодействия с мэрией города-побратима Лилль были установлены контакты с Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина (AMCFU). 6 июня AMCFU доставила в Украину груз медикаментов (13 тонн), собранных и переданных Лиллем городу Харькову. В департаменте отметили, что сотрудничество с AMCFU будет продолжено, и в ближайшее время в Харьков доставят грузы гуманитарной помощи, сформированные ассоциацией: медикаменты (20 коробок), моющие средства (30 поддонов).
 
Кроме того, в результате взаимодействия французской Международной ассоциации солдатов мира (AISP), Харьковской городской общественной организации миротворцев и Харьковского городского совета в Харьков доставили груз гуманитарной помощи на 20 поддонах (продукты питания, средства личной гигиены, медицинские принадлежности, одежда). А в процессе сотрудничества с ассоциацией ACTED были установлены контакты с представительством в Украине ассоциации «Handicap International» (город Лион). В результате «Handicap International» передала Харьковской городской клинической больнице №2 им. проф. А. А. Шалимова гуманитарных груз (40 стульев-туалетов и средства реабилитации).
 
Также были установлены контакты между «Handicap International» и Харьковской городской общественной организацией инвалидов «Креавита».
 
Тэги:  гуманитарная помощь, франция, харьков
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