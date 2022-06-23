23.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней

В Харьков поступает гуманитарная помощь из Франции

Неправительственные неприбыльные организации Франции оказывают помощь Харькову.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент международного сотрудничества, гуманитарные грузы поступили от ряда организаций.

Первой ассоциацией Франции, которая начала и продолжает оказывать гуманитарную помощь городу Харькову в ответ на письменное обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова, стала Национальная федерация гражданской защиты - одна из крупнейших в стране. Грузы в Харьков доставляют в тесном взаимодействии с благотворительной организацией «Help Ukraine» и подразделениями «Новой почты». С марта по июнь в Харьков доставили 302 поддона, в том числе: 40 медицинских кроватей, 20 инвалидных кресел, средств реабилитации (ходунки, костыли и пр.), 50 поддонов с медицинскими принадлежностями (перевязочный материал, спасательные покрывала, средства индивидуальной защиты, шовные комплекты), 100 поддонов с продуктами питания, в том числе для грудных детей, средства индивидуальной гигиены (мыло, шампуни, средства для бритья и ротовой полости, гигиенические салфетки, средства гигиены для женщин и детей грудного возраста).

Сотрудничество с FNPC будет продолжено. Как сообщили в департаменте, в июне была достигнута договоренность о поставке в Харьков автомобиля скорой медицинской помощи.

Также Харьковский городской совет сотрудничает с Ассоциацией международной солидарности (ACTED) - второй по масштабам деятельности среди частных независимых организаций Франции. После обращения к руководству ACTED городского головы Игоря Терехова в Харьков поступили грузы с продуктами питания и средствами индивидуальной гигиены (15 поддонов), а также семь генераторов для мобильных ремонтных бригад КП «Харьковские теплове сети». Сотрудничество с ACTED будет продолжено в ближайшее время после завершения французской стороной необходимых тендерных процедур.

Также в ходе взаимодействия с мэрией города-побратима Лилль были установлены контакты с Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина (AMCFU). 6 июня AMCFU доставила в Украину груз медикаментов (13 тонн), собранных и переданных Лиллем городу Харькову. В департаменте отметили, что сотрудничество с AMCFU будет продолжено, и в ближайшее время в Харьков доставят грузы гуманитарной помощи, сформированные ассоциацией: медикаменты (20 коробок), моющие средства (30 поддонов).

Кроме того, в результате взаимодействия французской Международной ассоциации солдатов мира (AISP), Харьковской городской общественной организации миротворцев и Харьковского городского совета в Харьков доставили груз гуманитарной помощи на 20 поддонах (продукты питания, средства личной гигиены, медицинские принадлежности, одежда). А в процессе сотрудничества с ассоциацией ACTED были установлены контакты с представительством в Украине ассоциации «Handicap International» (город Лион). В результате «Handicap International» передала Харьковской городской клинической больнице №2 им. проф. А. А. Шалимова гуманитарных груз (40 стульев-туалетов и средства реабилитации).

Также были установлены контакты между «Handicap International» и Харьковской городской общественной организацией инвалидов «Креавита».