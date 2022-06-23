23.06.2022 20:43 Дмитрий Колоней

Серебряные медали первенства мира завоевали харьковские синхронистки

Харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы стали вице-чемпионками Чемпионата мира в Венгрии.



Серебряные медали первенства мира завоевали харьковские синхронистки



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент по делам молодежи и спорта, харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы стали серебряными призерами Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Сестры получили награду в произвольной программе дуэтов в артистическом плавании, набрав в итоге 94.1667 балла.

Отметим, на мировом первенстве этого года в Будапеште это уже вторая награда сестер (ранее они также завоевали серебряную награду), третья награда харьковчанок и пятая – для сборной команды Украины.