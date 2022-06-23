23.06.2022 20:43 Дмитрий Колоней
Серебряные медали первенства мира завоевали харьковские синхронистки
Харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы стали вице-чемпионками Чемпионата мира в Венгрии.
Серебряные медали первенства мира завоевали харьковские синхронистки
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент по делам молодежи и спорта, харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы стали серебряными призерами Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Сестры получили награду в произвольной программе дуэтов в артистическом плавании, набрав в итоге 94.1667 балла.
Отметим, на мировом первенстве этого года в Будапеште это уже вторая награда сестер (ранее они также завоевали серебряную награду), третья награда харьковчанок и пятая – для сборной команды Украины.
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