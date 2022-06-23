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23.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Ночное ограбление харьковского супермаркета: злоумышленники ждут суда (фото)

В Харькове завершено досудебное расследование.

Ночное ограбление супермаркета, злоумышленники ждут суда. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в конце марта 2022 года ночью злоумышленники проникли в супермаркет в Слободском районе города и похитили товары и деньги на 800 тысяч гривен и были задержаны оперативными сотрудниками ополиции.
 
Ночное ограбление супермаркета, злоумышленники ждут суда. Новости Харькова
 
Вещественные доказательства изъяты. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Ночное ограбление супермаркета, злоумышленники ждут суда. Новости Харькова
 
В настоящее время 24-летний ранее судимый мужчина и его 19-летний знакомый находятся под стражей. 22 июня 2022 года досудебное расследование завершено. Обвинительный акт утвержден и направлен в Ленинский районный суд г. Полтавы. Мужчинам грозит до двенадцати лет тюрбьмы с конфискацией имущества.
 
 
Ночное ограбление супермаркета, злоумышленники ждут суда. Новости Харькова
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, супермаркет
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