23.06.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Ночное ограбление харьковского супермаркета: злоумышленники ждут суда (фото)

В Харькове завершено досудебное расследование.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в конце марта 2022 года ночью злоумышленники проникли в супермаркет в Слободском районе города и похитили товары и деньги на 800 тысяч гривен и были задержаны оперативными сотрудниками ополиции.

Вещественные доказательства изъяты. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 24-летний ранее судимый мужчина и его 19-летний знакомый находятся под стражей. 22 июня 2022 года досудебное расследование завершено. Обвинительный акт утвержден и направлен в Ленинский районный суд г. Полтавы. Мужчинам грозит до двенадцати лет тюрбьмы с конфискацией имущества.