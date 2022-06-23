23.06.2022 21:12 Дмитрий Колоней

Система Прозорро завоевала престижную премию ООН

Система стала обладателем награды в сфере публичной службы

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Урядовий портал, система онлайн-аукционов Прозорро стала обладетелем престижной премии ООН в сфере публичной службы — UN Public Service Awards.

UN Public Service Awards – ежегодная награда, которой с 2003 года отмечают передовой опыт в сфере государственного управления и предоставления публичных сервисов. В конкурсе Украину представляло госпредприятие "Прозорро.Продажи", которое администрирует государственную электронную торговую систему, где проходят онлайн-аукционы по продаже и передаче активов в аренду. Украинскую государственную электронную систему признали лучшей из 350 проектов из 58 стран.

Как сообщалось, за 6 лет благодаря деятельности системы государство, органы местного самоуправления и бизнес получили более 62 млрд грн. С начала полномасштабной войны в рамках благотворительных аукционов Прозорро. Продажи в поддержку армии и на гуманитарные нужды собрали более 5,6 млн. грн.

Государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи гарантирует безопасность электронных аукционов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого претендента к участию в торгах.