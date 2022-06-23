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23.06.2022  21:32   Дмитрий Колоней

Обстрелы захватчиков: в Харькове зафиксировны преступления оккупантов

В Харькове прокуроры провели осмотр мест обстрелов и допросили пострадавших жителей.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, 22-23 июня 2022 года прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры Харькова  провели 20 осмотров различных объектов, среди которых жилые дома, промышленное предприятие и лицей, подвергшихся ракетному удару оккупантов 2 марта 2022 года.
 
 
Также осмотрена территория завода в Холодногорском районе г. Харькова. Напомним, что 21 марта российские военные произвели обстрел по указанному объекту. Кроме того, допрошены 24 очевидца и пострадавшие от российской агрессии.
 
 
Осмотры были проведены в рамках досудебного расследования двух уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), провели осмотр инфраструктуры и жилых массивов.

Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков
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