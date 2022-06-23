23.06.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Обстрелы захватчиков: в Харькове зафиксировны преступления оккупантов

В Харькове прокуроры провели осмотр мест обстрелов и допросили пострадавших жителей.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, 22-23 июня 2022 года прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры Харькова провели 20 осмотров различных объектов, среди которых жилые дома, промышленное предприятие и лицей, подвергшихся ракетному удару оккупантов 2 марта 2022 года.

Также осмотрена территория завода в Холодногорском районе г. Харькова. Напомним, что 21 марта российские военные произвели обстрел по указанному объекту. Кроме того, допрошены 24 очевидца и пострадавшие от российской агрессии.

Осмотры были проведены в рамках досудебного расследования двух уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), провели осмотр инфраструктуры и жилых массивов.