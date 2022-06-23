23.06.2022 21:53 Дмитрий Колоней

Угон на два миллиона: будут судить пойманных под Харьковом мужчин

Харьковской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, расследование установило, что в селе Котляры Харьковского района 21 марта 2022 года двое мужчин 44 и 34 лет приехали на территорию одного из предприятий, не работавших из-за военных действий, чтобы украсть имущество.

Один из злоумышленников завладел экскаватором-грузчиком стоимостью почти 2,5 млн гривен. Другой, в свою очередь, похитил вибротрамбовку для щеливания грунта, погрузив ее в багажник автомобиля. После этого мужчины скрылись с места совершения преступления. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

Обвинительный акт направлен в Полтавский районный суд Полтавской области.