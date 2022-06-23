23.06.2022 23:19 Дмитрий Колоней

Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы, - Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к собравшимся лидерам Европы.



Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы, - Владимир Зеленский



Как сообщает РЕДПОСТ , Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к лидерам европйских стран, в частности, отметил:

«Одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение – не только для Украины.

Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.

Спасибо саммиту всех лидеров Европы. Благодарю наших героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.

Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы – еще более сильной, еще более свободной.

Слава Украине!"