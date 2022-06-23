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23.06.2022  23:19   Дмитрий Колоней

Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы, - Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к собравшимся лидерам Европы.


Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы, - Владимир Зеленский
Как сообщает РЕДПОСТ, Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к лидерам европйских стран, в частности, отметил: 
«Одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение – не только для Украины.
 
Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.
Спасибо саммиту всех лидеров Европы. Благодарю наших героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.
 
Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы – еще более сильной, еще более свободной.
Слава Украине!"
Тэги:  саммит, зеленский, украина
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