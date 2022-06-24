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24.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 июня

В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.

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В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение - первый уровень опасности, желтый, передает РЕДПОСТ.

Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +16°...+19°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 90%. Температура воздуха +18°...+17°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.
  • Если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды можно не ждать.
  • Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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