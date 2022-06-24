Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 июня

В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение - первый уровень опасности, желтый, передает РЕДПОСТ.
Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +16°...+19°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 90%. Температура воздуха +18°...+17°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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