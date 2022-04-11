11.04.2022 17:55 Дмитрий Колоней
Теперь проще проверить подозрительных - появилось приложение "ТиХто"
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь
на СБУ, в Украине заработало приложение «Кто» для проверки подозрительных лиц. Оно было разработано при поддержке киберспециалистов спецслужб Украины командами YouControl и Artellence.
Прилождение было создано для упрощения проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить:
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соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным
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находится ли человек в государственном розыске
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наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов
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есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»
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находится ли авто лица в розыске
При обнаружении приложением «фактора риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.
Загрузить приложение можно по ссылкам:
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