11.04.2022 17:55 Дмитрий Колоней

Теперь проще проверить подозрительных - появилось приложение "ТиХто"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, в Украине заработало приложение «Кто» для проверки подозрительных лиц. Оно было разработано при поддержке киберспециалистов спецслужб Украины командами YouControl и Artellence.

Прилождение было создано для упрощения проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

Благодаря ему можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным

находится ли человек в государственном розыске

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов

есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»

находится ли авто лица в розыске

При обнаружении приложением «фактора риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.

Загрузить приложение можно по ссылкам: