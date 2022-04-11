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11.04.2022  17:55   Дмитрий Колоней

Теперь проще проверить подозрительных - появилось приложение "ТиХто"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, в Украине заработало приложение «Кто» для проверки подозрительных лиц. Оно было разработано при поддержке киберспециалистов спецслужб Украины командами YouControl и Artellence.
 
Прилождение было создано для упрощения проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить:
  • соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным
  • находится ли человек в государственном розыске
  • наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов
  • есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»
  • находится ли авто лица в розыске
При обнаружении приложением «фактора риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.
 
Загрузить приложение можно по ссылкам:
Тэги:  агрессия россии, приложение тихто, харьков
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