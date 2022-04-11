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11.04.2022  17:25   Виталий Хиневич

Спасти жизни людей: как работают бригады скорой помощи под обстрелами в Харьковской области

Из-за постоянных обстрелов Харькова и области русской армией, автопарк скорой помощи поврежден фактически на 50 процентов.

Скорая помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что в Харьковской области с 250 автомобилей скорой помощи, повреждения из-за обстрелов оккупанта имеют около 50 процентов спецмашин. 
 
"На сегодняшний день мы ведем учет имеющихся машин. Мы перед войной приобрели значительное количество- 85 автомобилей, и сейчас нам подарили более 50, поэтому проблемы с транспортом на сегодняшний день не существует"- отметил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
 
В это же время сообщается, что бригады медиков работают в касках и бронежилетах. Обмундирование сейчас передают в районы области.
 
По словам Виктора Забашты, служба экстренной медицинской помощи фактически превратилась в скорую, и принимает все вызовы.
 
"Когда не работает больница, не работает поликлиника, людям некуда обращаться, и мы остаемся едины, принимаем любые вызовы", — сказал Забашта.
 
По его словам, на территориях, где отсутствует связь, люди напрямую обращаются в медицинские пункты базирования. Телефонные вызовы, в том числе с оккупированных территорий, принимаются через центральную диспетчерскую.
 
Встречались бригады скорой помощи Харьковщины и с фактами насилия со стороны русской армии. 
 
Медиков, которые сопровождали гуманитарный конвой, оккупант закрыл в погребе. Держал их там сутки, стрелял над головами, издевался. После чего забрал спецавтомобиль.
 
«Когда мы в первый день пытались эвакуировать больных из Балаклейской больницы, колонну расстреляли, погиб водитель автобуса, автобус сгорел", - рассказал Забашта.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, медицина, харьков
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