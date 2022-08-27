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27.08.2022  18:56   Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова (фото)

Про це інформує КП "Міськсвітло" Харкова.

Ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "Міськсвітло", фвхівці підприємства, для ліквідації наслідків нічних обстрілів  демонтували три пошкоджені світильники, відключили кабелі живлення та усунули три обриви мережі довжиною 60 метрів.

 

 

 

 

Ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова комунальники

Ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова комунальники

Ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова комунальники

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, харьков, обстрел
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