Комунальники ліквідують наслідки обстрілу у центрі Харкова (фото)

Про це інформує КП "Міськсвітло" Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "Міськсвітло", фвхівці підприємства, для ліквідації наслідків нічних обстрілів демонтували три пошкоджені світильники, відключили кабелі живлення та усунули три обриви мережі довжиною 60 метрів.
Комментариев: 0
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.
влажность:
давление:
ветер: