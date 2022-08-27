27.08.2022 19:26 Дмитро Колонєй

Військові страни-агресора не бажають їхати з Казахстану на війну в Україні

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, військовий контингент армії оккпантів, розміщений в Казахстані, відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Але курівництво страни-заграбника не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.