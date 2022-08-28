У Харкові намагались пограбувати зруйновану будівлю (фото)

Сьогодні вдень патрульні отримали виклик прр незаконне проникнення до приміщення на проспекті Гагаріна. Прибувші на місце охоронці порядку помітили двох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованої в результаті обстрілів будівлі.