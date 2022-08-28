У Харкові намагались пограбувати зруйновану будівлю (фото)

Двох мародерів затримали на проспекті Гагарина в Харкові.
Нагадаємо, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронці затримали злодіїв, які проникли на закриту АЗС.
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День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
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