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28.08.2022  18:29   Рита Парфенова

У Харкові намагались пограбувати зруйновану будівлю (фото)

Двох мародерів затримали на проспекті Гагарина в Харкові.

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Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, злійснили крадіжку зі зруйнованої будівлі, передає РЕДПОСТ
 
Сьогодні вдень патрульні отримали виклик прр незаконне проникнення до приміщення на проспекті Гагаріна. Прибувші на місце охоронці порядку помітили двох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованої в результаті обстрілів будівлі.
 
Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
У Харкові двое чоловіків намагались пограбувати зруйновану будівлю У Харкові двое чоловіків намагались пограбувати зруйновану будівлю

Нагадаємо, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронці затримали злодіїв, які проникли на закриту АЗС.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  мародер, полиция, харьков
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