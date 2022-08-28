28.08.2022 17:15 Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали селище під Харьковом дві доби поспіль (фото)

Російські окупанти проти ночі 28 серпня завдали ударів по Золочеву Харківської області.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, загиблих або поранених немає. За попередніми даними, армія РФ вела обстріл із реактивної системи залпового вогню "Град".



Першого удару окупанти завдали удару близько 02:00. Ракета поцілила в гараж, також пошкоджені п’ять будинків, автомобіль.

Крім того, пошкоджені лінії енергомереж. Нині енергетики ліквідовують наслідки.

Близько 07:30 окупанти вдарили з артилерії, каже Коваленко.

"Били по околицях Золочева. Там пошкоджень немає, загиблих немає. Але громада зараз перебуває в напрузі", — сказав голова громади.

Нагадуємо, у результаті обстрілів Золочева 27 серпня загинула жінка 52 років. Снаряд потрапив прямо у будинок.