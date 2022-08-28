28.08.2022 15:52 Рита Парфенова

Ціна на гречку: чи стане вона дешевшою

Вже за місяць українці зможуть побачити в магазинах іншу ціну на гречку. Це буде пов'язано з тим, що в торгову мережу надійде гречана крупа з нового врожаю.

Про те, що буде з ціною на гречку, розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає РЕДПОСТ з посиланням на agronews.ua.



За словами заступника мністра, цьогорічна висока ціна на гречку виникла з двох причин. По-перше, наприкінці лютого імпорт гречки з Казахстану зупинився, по-друге, на початку війни населення кинулося масово скуповувати продукти тривалого зберігання.



Зараз ажіотаж вщух, і на полиці от-от надійде крупа нового врожаю. Як тільки цьогорічний врожай з'явиться у продажу, ціна на гречку відразу піде на спад.



«Цього року фермери відреагували на дефіцит гречки та посіяли в 1,5 рази більше агрокультури, ніж минулого року. Тому вже восени українці побачать у магазинах гречку за нижчою ціною, ніж зараз», – каже Тарас Висоцький.



Причому це буде не ситуативне зниження ціни, а стабільне, бо і в наступні роки Украиніна планує вирощувати більше гречки.

Нагадаємо, наскільки сильно вплине інфляція на подорожчання продуктів, озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Денис Марчук.