Окупанти не припиняють обстріли Харківщини: є поранені

Двое мирних мешканців Харківської області отримали поранення під час обстрілів російських окупантів.
27 серпня близько сьомої години вечора військові рф здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. У результаті обстрілу поранено 71-річного чоловіка.
Близько третьої години ночі 28 серпня російська армія обстріляла смт Слатине, повністю зруйновано домоволодіння. Поранено 60-річного чоловіка.
За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.
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