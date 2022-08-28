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28.08.2022  14:16   Рита Парфенова

Окупанти не припиняють обстріли Харківщини: є поранені

Двое мирних мешканців Харківської області отримали поранення під час обстрілів російських окупантів.

скорая помощь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

27 серпня близько сьомої години вечора військові рф здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. У результаті обстрілу поранено 71-річного чоловіка.

Близько третьої години ночі 28  серпня російська армія обстріляла смт Слатине, повністю зруйновано домоволодіння. Поранено 60-річного чоловіка.

За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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