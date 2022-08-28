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28.08.2022  13:50   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по дитячому табору під Харковом (фото)

28 серпня близько 00:10 окупанти завдали ракетного удару по місту Південне Харківської області

Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по дитячому табору Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по дитячому табору
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Попередньо, окупанти випустили по місту ракету типу С-300.

Окупанти влучили на територію нефункціонуючого дитячого табору: пошкоджено адмінбудівлю, житловий корпус та їдальню. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 3x5 метрів.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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