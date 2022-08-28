28.08.2022 13:50 Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по дитячому табору під Харковом (фото)

28 серпня близько 00:10 окупанти завдали ракетного удару по місту Південне Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Попередньо, окупанти випустили по місту ракету типу С-300.

Окупанти влучили на територію нефункціонуючого дитячого табору: пошкоджено адмінбудівлю, житловий корпус та їдальню. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 3x5 метрів.



За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, близько опівночі 28 серпня російські окупанти влучили ракетами з бєлгорода в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі.