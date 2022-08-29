29.08.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

В Україні рекомендації на бюджет отримали 67 тисяч вступників

Для зарахування на бюджет вступники мають до 2 вересня подати документи до університетів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що 29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Їх отримали понад 67 тисяч осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Варто зазначити, що для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18-ї години 2 вересня подати документи до університетів, а зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Якщо вступник не отримав рекомендацію на бюджет, то його заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Також не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.