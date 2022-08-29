29.08.2022 12:43 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 232 осіб. Одужало 300 798 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 344 особи. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 35 осіб (з них 33 - мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 серпня.