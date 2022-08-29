Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 232 осіб. Одужало 300 798 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 344 особи. За добу від коронавірусу ніхто не помер.
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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