29.08.2022 12:58 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 29 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 29 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Краківець» - 100 легкових авто;

«Шегині» - 20 легкових авто, 55 пішоходів;

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових авто, 1 автобус.

За добу 28 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 96 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – громадяни України.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.