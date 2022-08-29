29.08.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Протягом доби ворог робив обстріли з артелерії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що протягом двох діб, що минули, окупаційні війська цілили з артилерії по місту Дергачі, по Безруківському, Слатинському, Прудянському, Токарівському, Русько-Лозівському округах, били з танків і мінометів по Руській Лозовій, Питомнику, Новому, Дементіївці, Цупівці, Прудянці. Внаслідок обстрілів позавчора поранення отримав 60-річний мешканець селища Слатине, у населених пунктах громади зруйновано декілька приватних будинків.

«Наші захисники тримають оборону на підходах до Козачої Лопані, поблизу Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів, завдаючи вогневого ураження ворогу. Деморалізовані російські окупанти зазнають великих втрат, однак продовжують вчиняти терор проти місцевого населення на окупованих територіях»,- повідомили в Дергачівській міській раді.