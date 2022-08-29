29.08.2022 17:58 Дмитро Колонєй
Харківська приватна фірма може лишитися ділянки вартістю у мільйони гривень
Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку Харківській міській раді.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, одним із приватних підприємств у 2006 році отримано в оренду земельну ділянку площею 0,25 га, яка знаходиться по вул. Культури в Шевченківському районі м. Харкова, для будівництва культурно-ділового центру.
Проте фірмою було порушено умови договору оренди землі щодо здійснення забудови земельної ділянки в передбачені угодою строки. Крім того, підприємство не отримало дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт, що унеможливлює ефективне використання зазначеної земельної ділянки.
Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області.
Наразі судом відкрито провадження у справі.
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