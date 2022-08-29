    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники перевіряють готовність Харкова до сильних злив
29.08.2022  18:24   Дмитро Колонєй

Комунальники перевіряють готовність Харкова до сильних злив

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідломляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства постійно мониторять ситуацію по Харкову.
 
Наразі бригади працівників 
  • прочищають дощоприймальні колодязі від мулу та сміття,
  • промивають колектори
  • косять траву по руслу канав. 
Роботи тривають на
  • вул. Великій Панасівській,
  • вул. Виконкомівській,
  • вул. Баварській,
  • пр. Ювілейному,
  • вул. Гарібальді,
  • вул. Лозівській
  • пр. Гагаріна. 
Також робочі сьогодні ліквідовували наслідки обстрілу на пл. Павлівській - ремонтували ділянку мережі зливової каналізації.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 ЖКГ Харківські шляховики відновили дорогу у постраждалому від агресії районі 29.08 ЖКГ Обстріл Харкова: будівельники ліквідують наслідки ракетного удару (фото) 29.08 ЖКГ Комунальники Харкова усувають по десять позаштатних ситуацій на добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 