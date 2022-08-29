Комунальники перевіряють готовність Харкова до сильних злив

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: