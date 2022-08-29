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29.08.2022  18:56   Дмитро Колонєй

Загарбник розповів про тяжке становище окупаційної армії (відео)

Військова розвідка перехопила нову розмову військослужбовців ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУМ МО України, військовий окупантів розповів другу про важке становище на фронті. Він поінформував співбесідника про тяжких поранених, відмітив дуже погане забезпечення провізією, нестабільний зв'язок, та інші проблеми.  

 

 

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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