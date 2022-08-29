Загарбник розповів про тяжке становище окупаційної армії (відео)

Військова розвідка перехопила нову розмову військослужбовців ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУМ МО України, військовий окупантів розповів другу про важке становище на фронті. Він поінформував співбесідника про тяжких поранених, відмітив дуже погане забезпечення провізією, нестабільний зв'язок, та інші проблеми.
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