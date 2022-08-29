Загарбник розповів про тяжке становище окупаційної армії (відео)

29.08.2022 18:56 Дмитро Колонєй

Військова розвідка перехопила нову розмову військослужбовців ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУМ МО України, військовий окупантів розповів другу про важке становище на фронті. Він поінформував співбесідника про тяжких поранених, відмітив дуже погане забезпечення провізією, нестабільний зв'язок, та інші проблеми.