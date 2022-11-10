Ситуація з виїздом із України 10 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 10 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, з 10 листопада почали курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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