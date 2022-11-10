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10.11.2022  11:54   Рита Парфенова

Як виглядає Куп’янськ після прильоту ракети С-300: почато розслідування (фото)

Прокурори почали розслідування обстрілу міст Куп’янськ та Вовчанськ російськими загарбниками

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

9 листопада російські військові завдали ракетний удар по центральній частині м. Куп‘янська. Внаслідок обстрілу відбулась пожежа магазину площею 500 кв. метрів. Охоронець отримав поранення.

Попередньо, ворог випустив по місту ракету типу С-300.

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

Крім того, 9 листопада окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт у м. Вовчанськ.

Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 9 листопада о 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині.

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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