Як виглядає Куп’янськ після прильоту ракети С-300: почато розслідування (фото)

Прокурори почали розслідування обстрілу міст Куп’янськ та Вовчанськ російськими загарбниками
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
9 листопада російські військові завдали ракетний удар по центральній частині м. Куп‘янська. Внаслідок обстрілу відбулась пожежа магазину площею 500 кв. метрів. Охоронець отримав поранення.
Попередньо, ворог випустив по місту ракету типу С-300.
Крім того, 9 листопада окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт у м. Вовчанськ.
Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії РФ.
За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 9 листопада о 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині.
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