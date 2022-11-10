Рівень радіації у Харкові на 10 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Комментариев: 0
Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
влажность:
давление:
ветер: