В Харкові Пушкіна відправили на відповідальне зберігання. Фоторепортаж.

Подальшу доля пам'ятника вирішуватимуть жителі міста після перемоги України. Про це йдеться у відповідній заяві Харківської міської ради.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У муніципалітеті вважають, що цей пам’ятник та, можливо, і інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю вирішуватимуть демократичним шляхом вже у мирний час.
Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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