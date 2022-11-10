10.11.2022 10:58 Василь Голосний

В Харкові Пушкіна відправили на відповідальне зберігання. Фоторепортаж.

Подальшу доля пам'ятника вирішуватимуть жителі міста після перемоги України. Про це йдеться у відповідній заяві Харківської міської ради.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



У муніципалітеті вважають, що цей пам’ятник та, можливо, і інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю вирішуватимуть демократичним шляхом вже у мирний час.

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