10.11.2022 13:37 Рита Парфенова

Під Харковом неповнолітня втекла у гості до знайомого по інтернету

Підлітка знайшли через три дні після втечі з дому та повернули батькам.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

7 листопада 2022 року до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки селища Донець Чугуївського району про те, що донька два дні тому пішла на прогулянку та додому не повернулась.



На пошуки неповнолітньої одразу був залучений особовий склад відділу поліції.



Опитавши знайомих та подруг, поліцейські з’ясували, що дівчина на сайті знайомств познайомилась з хлопцем та хотіла до нього поїхати.



8 листопада працівники відділу поліції № 2 виявили неповнолітню в Ізюмському районі та повернули матері. Дівчина перебувала у нового знайомого. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.



Працівники ювенальної превенції стосовно батьків дівчини склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.