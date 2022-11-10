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10.11.2022  13:54   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів (фото)

У Куп’янському районі прокурори ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб ФАБ-500.

Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Незважаючи на постійні обстріли, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області щоденно проводять комплексну роботу у районі: проводять огляди місць обстрілів та збирають доказову базу для притягнення російських військових до відповідальності.

8 листопада у с. Петропавлівка правоохоронці виявили захоронення. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік та жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетного обстрілу окупантів.

Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів

9 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий слідчо-прокурорська група на території одного з домоволодінь ексгумувала труп чоловіка, який загинув від обстрілу російської армії 25 вересня.

Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів

У с. Кучерівка на місцевому кладовищі виявлено труп місцевого мешканця без голови та з пошкодженнями кінцівок. Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдат.

На території району прокурори проводять огляди руйнувань, завданих обстрілами військових країни-агресора. Так, у с. Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські споруди, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500.

Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів Новини Харкова: прокурори ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів

Слідчі дії проводяться спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, прокурори почали розслідування обстрілу міст Куп’янськ та Вовчанськ російськими загарбниками.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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