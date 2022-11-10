10.11.2022 14:20 Рита Парфенова

Харківські комунальники ліквідують серйозні аварії на водогонах Харкова

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 12 оглядових колодязів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, інтенсивними темпами продовжуються ремонтні роботи у Шевченківському районі, де бригади АВР оперативно усунули серйозні пошкодження на магістралях по вул. Джанкойській та пр. Людвіга Свободи.



«Проспектом Людвіга Свободи довелося одночасно провести відновлювальні роботи на двох ділянках трубопроводів діаметром 150 і 300 мм. Також досвідчені районні бригади капітально відремонтували оглядовий колодязь по вулиці Малоджанкойській. У зв'язку з тим, що щодня виконуємо чималий обсяг робіт у водопровідному господарстві, напередодні ретельно опрацьовуємо майбутній план дій. Визначаємо попередній характер пошкоджень, скільки часу знадобиться на усунення аварійної ситуації, та запасаємося необхідною спецтехнікою, механізмами та матеріалами. Такий комплексний підхід дозволяє нам впоратися із завданнями будь-якої складності», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.



Сьогодні, 10 листопада, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 10 пошкоджених ділянках трубопроводів.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».