10.11.2022 14:39 Рита Парфенова

У Харькові за тиждень народилося більше хлопчиків

40 дітей народилося у Харкові за минулий тиждень, з 3 по 9 листопада.



ХМР





Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я, передає РЕДПОСТ.

Серед новонароджених - 22 хлопчики та 18 дівчаток.



Усього з початку війни у Харкові народилося 1 225 дітей.

Нагадаємо, у медичному закладі Харкова з початку повномасштабного вторгнення рф надали допомогу 77 пораненим дітям.