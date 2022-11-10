У Харькові за тиждень народилося більше хлопчиків

40 дітей народилося у Харкові за минулий тиждень, з 3 по 9 листопада.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я, передає РЕДПОСТ.
Серед новонароджених - 22 хлопчики та 18 дівчаток.
Усього з початку війни у Харкові народилося 1 225 дітей.
Нагадаємо, у медичному закладі Харкова з початку повномасштабного вторгнення рф надали допомогу 77 пораненим дітям.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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