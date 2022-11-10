    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харькові за тиждень народилося більше хлопчиків
10.11.2022  14:39   Рита Парфенова

У Харькові за тиждень народилося більше хлопчиків

40 дітей народилося у Харкові за минулий тиждень, з 3 по 9 листопада.


ХМР

Новини Харкова: за тиждень народилося більше хлопчиків

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я, передає РЕДПОСТ.

Серед новонароджених - 22 хлопчики та 18 дівчаток.

Усього з початку війни у Харкові народилося 1 225 дітей.

Нагадаємо, у медичному закладі Харкова з початку повномасштабного вторгнення рф надали допомогу 77 пораненим дітям.

Источник:   ХМР
 Тэги:  родилось, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 