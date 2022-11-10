На Харківщині під час застілля жінка застрелила чоловіка з автомата Калашникова

Загиблий сам дав зброю дружині та запропонував вистреліти.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
8 листопада близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Височинівка жінка застрелила чоловіка з автомата Калашникова.
Правоохоронці, які прибіли на місце події, з’ясували, що вдома подружжя спільно зі своїм знайомим разом розпивали спиртні напої. Під час застілля 45-річний чоловік почав показувати присутнім автомат Калашнікова-74. Зброя закріплена за ним на постійній основі.
Під час демонстрації автомата чоловік здійснив досилання патрону до патронника і передав зброю своїй 51-річній дружині. Він запропонував здійснити постріл в його бік. Жінка поцілила у співмешканця. Від отриманого поранення чоловік загинув.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, у Харківській області затримали чоловіка, який встромив ножа в шию приятеля по чарці.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
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