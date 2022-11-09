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09.11.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові лікарі надали допомогу 77 дітям, які постраждали від рук окупантів

У медичному закладі Харкова з початку повномасштабного вторгнення рф надали допомогу 77 пораненим дітям.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячю клінічну лікарню №1.
 
Повідомляється, що 77 дітей із мінно-вибуховими травмами вілікували лікарі Харківської обласної дитячої  клінічної лікарні N1 з початку повномасштабного вторгнення. Це становить близько 10% від загальної кількості поранених дітей в Україні.
 
«Найменша дитина 3-х місячний Дмитрик отримав поранення на руках своєї мами, яка загинула. Поранена  6-ти місячна дитинка , машина батьків якої підірвалася на міні. 
 
І так кожна історія…
 
Кожна поранена дитина - це кожного разу сум , горе, трагедія та сльози.  Лікарі, медсестри, санітарочки буквально жили на роботі.
 
Дякуємо Лікарям , які боряться за кожне життя пораненої дитини»,- розповіли в лікарні.
 

 

Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарня 1
 Тэги:  медицина, харьков
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