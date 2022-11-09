09.11.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові лікарі надали допомогу 77 дітям, які постраждали від рук окупантів

У медичному закладі Харкова з початку повномасштабного вторгнення рф надали допомогу 77 пораненим дітям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячю клінічну лікарню №1.

Повідомляється, що 77 дітей із мінно-вибуховими травмами вілікували лікарі Харківської обласної дитячої клінічної лікарні N1 з початку повномасштабного вторгнення. Це становить близько 10% від загальної кількості поранених дітей в Україні.

«Найменша дитина 3-х місячний Дмитрик отримав поранення на руках своєї мами, яка загинула. Поранена 6-ти місячна дитинка , машина батьків якої підірвалася на міні.

І так кожна історія…

Кожна поранена дитина - це кожного разу сум , горе, трагедія та сльози. Лікарі, медсестри, санітарочки буквально жили на роботі.

Дякуємо Лікарям , які боряться за кожне життя пораненої дитини»,- розповіли в лікарні.