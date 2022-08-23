23.08.2022 21:32 Дмитро Колонєй

Допомога малозабезпеченим сім'ям: хто зможе отримати (відео)

Мінісоцполітики України планує запустити програму допомоги для малозабезпечених громадян.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Media Center Ukraine, за словами першої заступниці міністра соцполітики Дарина Марчак, за новою програмою відомства допомогу зможуть отримувати близько мільйона сімей, які втратили засоби для існування внаслідок війни.

«Ми оновлюємо цей інструмент, щоб родина, яка має доходи менше певного рівня, могла бути впевнена, що вона звернеться до держави і держава швидко зможе їй здійснювати доплати до цього рівня, який буде вищий, ніж законодавчо встановлений прожитковий мінімум і за яким ми очікуємо, що допомогу зможуть отримувати близько мільйона домогосподарств українських, родин, не рахуючи значної кількості пенсіонерів, які також, на наш погляд, мають отримати доступ до цього інструменту», — зазначила Дарина Марчак..

Заступниця міністра зауважила, що ця програма запрацює не раніше 2023 року за умови, що парламентарі підтримають її під час ухвалення закону про держбюджет.

Також Дарина Марчак зауважила, що Мінсоцполітики проводить оцифрування соціальних допомог і виплат.

«Вже оцифровано шість видів допомог, зокрема допомога малозабезпеченим. Це має прискорити нарахування виплат. У будь якому разі виплати можливі лише за умови, якщо на території, де перебуває пенсіонер чи громадянин, є фізичний доступ до української інфраструктури», — пояснила чиновниця.

Якщо такого доступу немає, українська влада звертається з ключовим проханням до громадян чи пенсіонерів — переїжджати на контрольовану Україною територію і отримувати там від держави свою підтримку, перебуваючи у безпеці, пояснила Марчак.

Источник: Media Center Ukraine

малообеспеченные, украина Тэги: помощь