Прогноз погоди у Харкові на 24 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 27%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+31°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 23%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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