24.08.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 24 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 27%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+31°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 23%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.



Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.