    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 серпня
24.08.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 24 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 27%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+31°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 23%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня 22.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня 21.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 