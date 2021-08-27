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27.08.2021  11:35   

В Харькове 400 домов не останутся без горячей воды

КП «Харьковские тепловые сети» начало переключать потребителей на коммунальную котельную, в связи с отключением горячей воды частной компанией «ТЭЦ-5».


В Харькове 400 домов не останутся без горячей воды
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко. по его словам, ХТС за ночь запустили в работу котельную «Павлово Поле». Сейчас идет подключение к горячей воде домов Алексеевского жилмассива. К вечеру завершится переподключение домов в Новобаварском районе и районе Залютино.
 
Напомним, 26 августа частная компания «Харьковская теплоцентраль №5» неожиданно сообщила, что  с 22:00 будет полностью прекращена подача тепловой энергии для жилых и административных зданий города. Причины остановки работы до сих пор неизвестны. Без горячей воды остались около 400 домов харьковчан.
 
Тэги:  хтс, харьков, котельная
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