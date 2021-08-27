В Харькове 400 домов не останутся без горячей воды

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 27 августа «Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 28 и 29 августа Последние выходные лета 2021 года будут жаркими и по большей части солнечными.