04.07.2021 07:00 Рита Парфенова

День Нацполиции: события 4 июля

Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.

День национальной полиции Украины был учрежден указом президента 9 декабря 2015 года, этим же указом глава государства отменил День милиции, который официально праздновали 20 декабря.



Сначала праздник отмечался 4 августа потому, что именно в этот день в 2015 году вступил в силу закон о создании Нацполиции.



Указом Президента Украины от 4 апреля 2018 № 97 внесены изменения в Указ Президента Украины от 9 декабря 2015 № 693, которым установлено, что День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля.



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Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления – День судэкспертов Украины.



Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.



День судебного эксперта появился в календаре официальных праздников пять лет назад. Как говорится в Указе «О дне судебного эксперта», этот профессиональный праздник вводится «учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности».



Сейчас в Украине аттестовано и успешно работают около шести тысяч судебных экспертов (из них около 1400 государственных).



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Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.



Профессиональный праздник работников морского и речного флота установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 12 июня 2015 года.



Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, навсегда связавших свою судьбу с реками и морями.



Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.



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4 июля отмечается Международный день дельфинов-пленников, учрежденный по инициативе борцов за права животных, включая организацию по защите китов и дельфинов (WDCS). Активисты считают недопустимым использовать млекопитающих в военных целях, а так же содержать их в неволе.



Знаменитый французский исследователь Жак-Ив Кусто сказал по этому поводу, что «изучение дельфинов в неволе будет иметь примерно такую же образовательную ценность, как и изучение человечества только путем наблюдения за заключенными, содержащимися в одиночных камерах».



Первой страной в мире, признавшей интеллект дельфинов, стала Индия, правительство которой присвоило им статус «личностей, не относящихся к человеческому роду», и запретило их выступления в дельфинариях, аквариумах, океанариумах и т. д. Дельфины в этой стране получили «свои собственные особые права».



Сколько дельфинов в украинских дельфинариях, не знает никто, официальный реестр китообразных, содержащихся в неволе, у нас не ведется.



Также в этот день...



В 1054 году произошла вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой – Крабовидная туманность.



1631 – в Париже открылось первое агентство по занятости – адресное бюро.



1776 – подписана Декларация независимости США. День независимости считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны.



1790 – родился Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.



1807 – родился Джузеппе Гарибальди, генерал, народный герой Италии.



1848 – впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса.



1862 – во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес». И ровно через три года, 4 июля 1865-го, вышло в свет первое издание книги.



1876 – в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.



1886 – в городке Прескотт (штат Аризона) американский ковбой Буффало Билл продемонстрировал первое соревнование по родео.



1891 – родился Петро Панч (настоящее имя Петро Йосипович Панченко) (ум. 1978), украинский писатель («Клокотала Украина», «На калиновом мосту»).



1903 – президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.



1927 – родилась Джина Лоллобриджида, итальянская актриса («Собор Парижской богоматери», «Закон», «Фанфан-тюльпан»).



1930 – родился Фрунзик Мкртчян (настоящее имя Мгер Мкртчян), советский киноактер, народный артист СССР («Кавказская пленница», «Мимино»).



1947 – родился Лембит Ульфсак, эстонский актер («В поисках капитана Гранта»).



1958 – Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.



1960 – на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединение Гавайских островов.



1969 – 140 тысяч человек собрались на поп-фестиваль в Атланте, чтобы увидеть «Led Zeppelin» и Дженис Джоплин. Тогда же выступила группа «Grand Funk Railroad».



1969 – Джон Леннон объявил журналистам, что создал новую группу «The Plastic Ono Band».



2001 – скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.



2003 – Туркменбаши запретил поступать в вузы сразу после школы. Сначала будущие абитуриенты должны будут отработать два года по выбранной специальности. Только непонятно, как вчерашний школьник сможет устроиться на работу по этой специальности, если он ее еще фактически не получил.



2008 – взрыв в Минске, неподалёку от мемориала Городу-герою, произошел после полуночи 4 июля 2008 года во время празднований в честь Дня Независимости Беларуси. В результате взрыва получили ранения 54 человека, присутствовавших на концерте. Происшествие было отнесено к категории «злостное хулиганство». В ходе следствия были допрошены более десятка оппозиционеров. Также взрыв стал предлогом для массового взятия отпечатков пальцев почти у всего мужского населения Белоруссии. Вероятные исполнители взрыва задержаны в ходе расследования теракта в минском метро.



2012 – официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.



Именины отмечают: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.