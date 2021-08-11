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11.08.2021  08:36   

Харьковские школы проверят на количество вакцинированных

В Департаменте образования в ближайшее время планируют проанализировать уровень вакцинации работников учебных заведений и не только педагогов, а и всех сотрудников.


Харьковские школы проверят на количество вакцинированных
Об этом РЕДПОСТ сообщили в Департаменте образования Харьковского городского совета. "Это связано с тем, - отметила директор департамента Ольга Деменко, - что согласно постановлению Кабмина, школы могут не переходить на дистанционное обучение в случае попадания в "жёлтую", "оранжевую" и даже "красную" карантинную зону, если иммунизацию от COVID-19 прошли 80% персонала. Это очень важно и это похвально как для детей и учителей, так и для родителей. Заставлять делать прививки от коронавируса, мы конечно никого не будем, а вот объяснять, что вакцинация - лучший способ для выработки коллективного иммунитета - это да." 
 
Кроме того, по словам Ольги Деменко, ещё остаётся актуальным вопрос предоставления материальной помощи работникам сферы образования, которые переболели COVID-19. 
 
"Всего поступило более 1200 заявок на оказание такой помощи. И на сегодняшний день тысяча работников её уже получили. В целом сумма составила 6 миллионов гривен. Это значит, что каждый, кто обратился по поводу перенесенной болезни, получил порядка 6 тысяч гривен". 
 
Все заявки будут удовлетворены и городская власть и в дальнейшем обязуется поддерживать работников образования, заверила Ольга Деменко.
 
Напомним, в Харькове не хватает медиков для вакцинации населения от коронавируса.
 
Тэги:  харьков, вакцинация, коронавирус
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