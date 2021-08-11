11.08.2021 08:36

Харьковские школы проверят на количество вакцинированных

В Департаменте образования в ближайшее время планируют проанализировать уровень вакцинации работников учебных заведений и не только педагогов, а и всех сотрудников.



Харьковские школы проверят на количество вакцинированных



Об этом РЕДПОСТ сообщили в Департаменте образования Харьковского городского совета. "Это связано с тем, - отметила директор департамента Ольга Деменко, - что согласно постановлению Кабмина, школы могут не переходить на дистанционное обучение в случае попадания в "жёлтую", "оранжевую" и даже "красную" карантинную зону, если иммунизацию от COVID-19 прошли 80% персонала. Это очень важно и это похвально как для детей и учителей, так и для родителей. Заставлять делать прививки от коронавируса, мы конечно никого не будем, а вот объяснять, что вакцинация - лучший способ для выработки коллективного иммунитета - это да."

Кроме того, по словам Ольги Деменко, ещё остаётся актуальным вопрос предоставления материальной помощи работникам сферы образования, которые переболели COVID-19.

"Всего поступило более 1200 заявок на оказание такой помощи. И на сегодняшний день тысяча работников её уже получили. В целом сумма составила 6 миллионов гривен. Это значит, что каждый, кто обратился по поводу перенесенной болезни, получил порядка 6 тысяч гривен".

Все заявки будут удовлетворены и городская власть и в дальнейшем обязуется поддерживать работников образования, заверила Ольга Деменко.

Напомним, в Харькове не хватает медиков для вакцинации населения от коронавируса.