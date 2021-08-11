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11.08.2021  08:15   

Аварийное отключение воды в Харькове 11 августа. Список адресов

В восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Аварийное отключение воды в Харькове 11 августа. Список адресов
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5), 
пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), 
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), 
пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 17:00 11 августа.; 
ул. Деревянко, 3-в (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.
 
Киевский район: 
ул. Собинова (ч/с), 
ул. Прорезная (ч/с), 
ул. Горсоветская (ч/с), 
ул. Шолом-Алейхема (ч/с), 
пер. Мозырский (ч/с), 
пер. Шишковский (ч/с), 
пер. Кулибина (ч/с), 
пер. Васильковский (ч/с), 
ул. Челюскинцев (ч/с), 
ул. Азовская (ч/с), 
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 11 августа.
 
Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 11 августа.; 
ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк) до 20:00 12 августа.
 
Немышлянский район: 
ул. Ново-Садовая (Садовая) (ч/с) до 20:00 11 августа.
 
Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), 
ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, стояк), 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа.
 
Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.
 
Слободской район: 
ул. Оренбургская (ч/с), 
ул. Оренбургская, 4 до 20:00 11 августа.
 
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/2 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа.
 
Напомним, 10 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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